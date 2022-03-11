Радукану рассказала о причинах неудачных результатов после победы на US Open

Эмма Радукану прокомментировала проблемы, с которыми столкнулась после победы на US Open.

«Я все еще пытаюсь разобраться, мне все еще в новинку. Мне потребуется время, чтобы набрать ход. И я понимаю, что все будет не совсем гладко, что будут проблемы, но что поделать? Я попала в ситуацию, которая раньше не возникала, и пытаюсь разобраться в ней по ходу», — приводит слова Радукану tennis365.

После победы на US Open теннисистка проиграла шесть матчей из девяти.