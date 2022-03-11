Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:16

Радукану рассказала о причинах неудачных результатов после победы на US Open

Анна Горшкова
Корреспондент

Эмма Радукану прокомментировала проблемы, с которыми столкнулась после победы на US Open.

«Я все еще пытаюсь разобраться, мне все еще в новинку. Мне потребуется время, чтобы набрать ход. И я понимаю, что все будет не совсем гладко, что будут проблемы, но что поделать? Я попала в ситуацию, которая раньше не возникала, и пытаюсь разобраться в ней по ходу», — приводит слова Радукану tennis365.

После победы на US Open теннисистка проиграла шесть матчей из девяти.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/emma-raducanu-bumpy-ride-good-fortune-wta-tour/
Теннис
Эмма Радукану
0
Читайте также
Публичное выступление: секреты успешного ораторского искусства
«Спартак», ЦСКА и «Зенит» могут отсудить огромные деньги»: юрист рассказал о волне исков к спортивным организациям
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звонарева вышла во второй круг парного турнира в Индиан-Уэллсе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости