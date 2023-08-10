Звонарева в паре с Зигемунд победила в первом круге турнира в Монреале
Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла во второй круг турнира в Монреале. В двух сетах они переиграли египтянку Майар Шериф и американку Слоан Стивенс.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
Следующими соперницами российско-немецкой пары будут японки Сюко Аояма и Ена Шибахара.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Майар Шериф/Слоан Стивенс (Египет/США) — 6:2, 6:1
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