Рыбакина вышла в третий круг турнира в Монреале, обыграв Брэйди

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Монреале (Канада).

В матче второго круга 24-летняя спортсменка обыграла американку Дженнифер Брэйди — 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Рыбакина сделала 12 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Брэйди 3 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге турнира Рыбакина сыграет с американкой Слоан Стивенс.