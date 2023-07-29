Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Варшаве
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд в четвертьфинале турнира в Варшаве обыграла итальянку Лукрецию Стефанини со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. На счету 35-летней немки 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале Зигемунд встретится с соотечественницей Татьяной Марией.
Варшава (Польша)
Турнир WTA BNP Paribas Warsaw Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лаура Зигемунд (Германия) — Лукреция Стефанини (Италия) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3
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