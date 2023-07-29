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Сегодня, 14:31

Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Варшаве

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд в четвертьфинале турнира в Варшаве обыграла итальянку Лукрецию Стефанини со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. На счету 35-летней немки 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Зигемунд встретится с соотечественницей Татьяной Марией.

Варшава (Польша)

Турнир WTA BNP Paribas Warsaw Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лаура Зигемунд (Германия) — Лукреция Стефанини (Италия) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3

Лаура Зигемунд
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