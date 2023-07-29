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Сегодня, 13:32

Россиянка Панова стала победительницей парного турнира в Гамбурге

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Александра Панова и Анна Данилина из Казахстана в финале парного турнира в Гамбурге обыграли чешку Мириам Колодзиеву и американку Анжелу Куликов.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2. Панова и Данилина сделали один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовали 6 брейк-пойнтов из 12.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — Мириам Колодзиева/Анжела Куликов (Чехия/США, 2) — 6:4, 6:2

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