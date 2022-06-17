Жабер сыграет с Гауфф в полуфинале турнира в Берлине

Первая сеяная на турнире в Берлине Онс Жабер вышла в полуфинал соревнований. На стадии 1/4 финала представительница Туниса обыграла Александру Соснович из Белоруссии — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.

В полуфинале Онс Жабер сыграет с Кори Гауфф из США.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 1) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2

Кори Гауфф (США, 7) — Каролина Плишкова (Чехия, 4) — 7:5, 6:4