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Сегодня, 20:09

Жабер сыграет с Гауфф в полуфинале турнира в Берлине

Иван Шитик
Корреспондент
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Первая сеяная на турнире в Берлине Онс Жабер вышла в полуфинал соревнований. На стадии 1/4 финала представительница Туниса обыграла Александру Соснович из Белоруссии — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.

В полуфинале Онс Жабер сыграет с Кори Гауфф из США.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 1) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2

Кори Гауфф (США, 7) — Каролина Плишкова (Чехия, 4) — 7:5, 6:4

Каролина Плишкова
Кори Гауфф
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