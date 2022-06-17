Жабер сыграет с Гауфф в полуфинале турнира в Берлине
Первая сеяная на турнире в Берлине Онс Жабер вышла в полуфинал соревнований. На стадии 1/4 финала представительница Туниса обыграла Александру Соснович из Белоруссии — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.
В полуфинале Онс Жабер сыграет с Кори Гауфф из США.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Онс Жабер (Тунис, 1) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2
Кори Гауфф (США, 7) — Каролина Плишкова (Чехия, 4) — 7:5, 6:4
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