Финалистка «Ролан Гаррос» Гауфф вышла в полуфинал турнира в Берлине

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 Кори Гауфф обыграла чешку Каролину Плишкову в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.

Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился со счетом 7:5, 6:4. В полуфиналу турнира американка сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Александра Соснович (Белоруссия).

В другом матче 1/4 финала китаянка Чжан Шуай обыграла украинку Даяну Ястремскую со счетом 7:5, 6:4. Шуай за выход в финал турнира поборется с румынкой Сораной Кирстя.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кори Гауфф (США, 7) — Каролина Плишкова (Чехия, 4) — 7:5, 6:4

Чжан Шуай (Китай, 8) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:4