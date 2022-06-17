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Сегодня, 21:28

Симона Халеп пробилась в полуфинал на турнире в Бирмингеме

Иван Шитик
Корреспондент
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20-я ракетка мира Симона Халеп взяла верх над 141-м номером рейтинга планеты Кэти Бултер в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Представительница Румынии выиграла в двух сетах — 6:4, 6:1.

В полуфинале соревнований в Великобритании Халеп сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic Birmingham

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 2) — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — 6:4, 6:1

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Камила Джорджи (Италия, 3) — 6:3, 6:2

Чжан Шуай (Китай, 8) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:4

Симона Халеп
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