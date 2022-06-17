Симона Халеп пробилась в полуфинал на турнире в Бирмингеме
20-я ракетка мира Симона Халеп взяла верх над 141-м номером рейтинга планеты Кэти Бултер в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Представительница Румынии выиграла в двух сетах — 6:4, 6:1.
В полуфинале соревнований в Великобритании Халеп сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic Birmingham
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 2) — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — 6:4, 6:1
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Камила Джорджи (Италия, 3) — 6:3, 6:2
Чжан Шуай (Китай, 8) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:4
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