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Сегодня, 23:26

Жабер снялась с четвертьфинального матча против Касаткиной на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тунисская теннисистка Онс Жабер снялась с четвертьфинала в Чжэнчжоу из-за травмы колена.

«К сожалению, после потрясающего матча Онс Жабер вынуждена отказаться от участия из-за травмы колена. Выздоравливай скорее, Онс», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

В четвертьфинале Жабер должна была встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной.

В 1/2 финала Касаткина встретится с победительницей встречи между чешкой Барборы Крейчиковой и украинкой Лесей Цуренко.

Теннис
Дарья Касаткина
Онс Жабер
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