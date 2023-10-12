Жабер снялась с четвертьфинального матча против Касаткиной на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу

Тунисская теннисистка Онс Жабер снялась с четвертьфинала в Чжэнчжоу из-за травмы колена.

«К сожалению, после потрясающего матча Онс Жабер вынуждена отказаться от участия из-за травмы колена. Выздоравливай скорее, Онс», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

В четвертьфинале Жабер должна была встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной.

В 1/2 финала Касаткина встретится с победительницей встречи между чешкой Барборы Крейчиковой и украинкой Лесей Цуренко.