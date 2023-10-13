Хромачева в паре с Фансыэнь вышла в полуфинал турнира в Сеуле
Российская теннисистка Ирина Хромачева и У Фансыэнь из Тайваня победили в 1/4 финала турнира в Сеуле в парном разряде. В двух сетах они переиграли кореянок Чхве Чи Хи и Пак Со Хен — 6:2, 6:1.
Следующим соперницами российско-тайваньской пары будут чешка Мария Боузкова и американка Бетани Маттек-Сэндз.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Hana Bank Korea Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Ирина Хромачева/У Фансыэнь (Россия/Тайвань, 3) — Чхве Чи Хи/Пак Со Хен (Корея, WC) — 6:2, 6:1
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