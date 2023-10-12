Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:32

Лансере и Рахимова вышли во второй круг турнира в Гонконге в парном разряде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянки София Лансере и Камилла Рахимова обыграли словенок Далилу Якупович и француженку Эликсан Лешемия в турнире в Гонконге в парном разряде — 6:3, 6:2.

В следующем круге россиянки встретятся с победительницами матча Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — Чон Юдис/Хон-И Коди Вон (Гонконг).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

София Лансере/Камилла Рахимова (Россия) — Далила Якупович/Эликсан Лешемия (Словения/Франция) — 6:3, 6:2

0
Читайте также
Футболистке Леманн предложили крупную сумму за ночь со знаменитостью
Это`О посетит матч сборной России с Камеруном в Москве
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Андреева проиграла канадке Фернандес в турнире в Гонконге
Новости
RSS RSS
Все новости