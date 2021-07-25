Заневская обыграла Куцову в финале турнира в Гдыне
21:44
Бельгийская теннисистка Марина Заневская стала победительницей турнира WTA в Гдыне (Польша).
В финале она обыграла представительницу Словакии Кристину Куцову (6:4, 7:6 (7:4)). Матч продолжался один час и 53 минуты.
Гдыня (Польша)
Турнир WTA Poland Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Марина Заневская (Бельгия) — Кристина Куцова (Словакия) — 6:4, 7:6 (7:4)
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