Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Теннис   //    WTA

Заневская обыграла Куцову в финале турнира в Гдыне

21:44
Теги:

Бельгийская теннисистка Марина Заневская стала победительницей турнира WTA в Гдыне (Польша).

В финале она обыграла представительницу Словакии Кристину Куцову (6:4, 7:6 (7:4)). Матч продолжался один час и 53 минуты.

Гдыня (Польша)

Турнир WTA Poland Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Марина Заневская (Бельгия) — Кристина Куцова (Словакия) — 6:4, 7:6 (7:4)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Кто и зачем зарезал пенсионерку и ее сына в Петербурге
Кардиолог назвал способы сохранить хорошее самочувствие в жару
В США предсказали "кошмарную" войну, которая разразится через 13 лет
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд