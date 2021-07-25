Коллинз обыграла Русе в финале турнира в Палермо
22:37
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз победила румынку Елену-Габриэлу Русе (6:4, 6:2) в финале турнира WTA в Палермо (Италия). Матч продолжался один час и 46 минут.
Американка выиграла первый турнир в карьере. Она занимает 44-е место в рейтинге WTA.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Дэниэлл Коллинз (США, 1) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:4, 6:2
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