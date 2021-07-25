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Дзаламидзе и Раихимова проиграли в финале парного турнира в Палермо

21:36
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Победителями турнира WTA в Палермо (Италия) в парном разряде стали Эрин Рутлайфф/Кимберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия).

В финале они обыграли российскую пару Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова — 7:6 (7:5), 4:6, 10:4. Матч продолжался один час и 58 минут.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Эрин Рутлайфф/Кимберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия, 4) — Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:5), 4:6, 10:4

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Евгений Петров все материалы автора

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