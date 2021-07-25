Дзаламидзе и Раихимова проиграли в финале парного турнира в Палермо
21:36
Победителями турнира WTA в Палермо (Италия) в парном разряде стали Эрин Рутлайфф/Кимберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия).
В финале они обыграли российскую пару Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова — 7:6 (7:5), 4:6, 10:4. Матч продолжался один час и 58 минут.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Эрин Рутлайфф/Кимберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия, 4) — Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:5), 4:6, 10:4
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