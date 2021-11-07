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«Я не хотела подводить команду, особенно в финале». Павлюченкова — о замене на Самсонову в финале Кубка Билли Джинн Кинг

Павлюченкова прокомментировала свою замену в финале Кубка Билли Джинн Кинг
00:43
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о травме, которая не позволила ей сыграть в финале Кубка Билли Джинн Кинг. Вместо Павлюченковой на корт вышла Людмила Самсонова.

«Я что-то чувствовала еще вчера вечером, но поняла только сегодня на разминке, что все-таки не смогу принять участие в матче. У меня вопросы с коленом на протяжении долгого времени. Я не хотела подводить команду, особенно в финале. Возможно, команда Швейцарии думает: «А что, если бы замены не было?». Но это спорт, здесь надо уметь принимать поражение», — сказала Павлюченкова.

В финале российская команда победила команду Швейцарии. Во втором матче одиночного разряда Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом, Самсонова принесла сборной второе очко в финале.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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