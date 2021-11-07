Губерниев назвал блестящей игру сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре «СЭ» поделился впечатлениями после победы сборной России по теннису на Кубке Билли Джин Кинг.

«Могу назвать эту победу одной из главных теннисных побед этого года. Мы уже 13 лет не выигрывали этот трофей. Здорово, что у нас появилась такая замечательная команда. Сыграли просто блестяще! Женский теннис у нас в стране на невероятном подъеме. Наши девушки выиграли очень престижный турнир, поздравляю их. Я очень рад за них, они большие молодцы!», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии.