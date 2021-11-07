Капитан сборной России прокомментировал замену Павлюченковой в финале Кубка Билли Джин Кинг

Капитан команды сборной России Игорь Андреев прокомментировал замену Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову в финале Кубка Билли Джин Кинг.

— Совсем неожиданно для всех на пресс-конференции Швейцарии развернулась драма. Они обвинили вас чуть ли не в жульничестве, потому что заменили игрока за 20 минут до начала матча. Как вы к этому относитесь?

— Девчонки отлично сыграли, показали крутой теннис, смогли выиграть турнир, — сказал Андреев. — Что касается правил, вопрос больше к ITF и к судьям. Настя на разминке почувствовав себя неважно, обострилась хроническая травма. Пришлось Настю заменить по причине того, что она сегодня она больше не сможет выступать. Потеряли игрока под первым номером, вместо нее сыграла Люда. В первый день Канада сделала абсолютно то же самое: не знаю, по какой причине, они заявили сначала одного игрока, потом его сняли. Но такие прецеденты бывают. Это спорт, в любой момент может произойти несчастье, травма — игрок, который хочет играть по какой-то причине не выступает. Не очень понимаю, о каком жульничестве идет речь, когда игрок боролся за попадание в финал, но выступать не может.

В финале российская команда победила команду Швейцарии. Во втором матче одиночного разряда Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом, Самсонова принесла сборной второе очко в финале.