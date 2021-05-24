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Винус Уильямс проиграла Кирсте в первом раунде турнира в Страсбурге

21:45
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В матче первого раунда турнира WTA в Страсбурге (Франция) румынская теннисистка Сорана Кирстя победила американку Винус Уильямс (6:1, 2:6, 6:1).

Матч продолжался один час и 46 минут. В следующем раунде Кирстя сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Винус Уильямс (США) — 6:1, 2:6, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан, 4) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)

Чжан Шуай (Китай, 6) — Мисаки Дои (Япония) — 7:5, 6:4

Марина Заневская (Бельгия, Q) — Юлия Готовко (Белоруссия, Q) — 6:2, 6:1

Бьянка Андрееску (Канада, 1) — Андреа Лазаро Гарсия (Испания, Q) — 6:1, 6:2

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