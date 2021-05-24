Винус Уильямс проиграла Кирсте в первом раунде турнира в Страсбурге
21:45
В матче первого раунда турнира WTA в Страсбурге (Франция) румынская теннисистка Сорана Кирстя победила американку Винус Уильямс (6:1, 2:6, 6:1).
Матч продолжался один час и 46 минут. В следующем раунде Кирстя сыграет с китаянкой Чжан Шуай.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Винус Уильямс (США) — 6:1, 2:6, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан, 4) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)
Чжан Шуай (Китай, 6) — Мисаки Дои (Япония) — 7:5, 6:4
Марина Заневская (Бельгия, Q) — Юлия Готовко (Белоруссия, Q) — 6:2, 6:1
Бьянка Андрееску (Канада, 1) — Андреа Лазаро Гарсия (Испания, Q) — 6:1, 6:2
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