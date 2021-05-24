Звонарева вышла во второй раунд квалификации Roland Garros, Дьяченко выбыла
19:36
Российская теннисистка Вера Звонарева пробилась во второй раунд квалификации Roland Garros в женском одиночном разряде. В первом раунде она победила британку Франческу Джонс (6:1, 6:2). Матч продолжался один час и 13 минут.
Во втором раунде россиянка сыграет с представительницей Грузии Мариам Болквадзе. Другая российская теннисистка Виталия Дьяченко прекратила борьбу на турнире. В первом раунде ее обыграла австралийка Эллен Перес — 7:6 (7:5), 3:6, 7:5. Игра продолжалась два часа и три минуты.
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