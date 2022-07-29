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Янчук назвал слова британского политика в адрес Турсунова проявлением русофобии

Алексей Еремин
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал слова Джулиана Найта о Дмитрии Турсунове. Председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании заявил, что что ему неприятно видеть сотрудничество десятой ракетки мира Эммы Радукану с российским тренером.

«Тот факт, что Турсунов является россиянином, вообще не должен никого заботить. Особенно забавно претензии в адрес Радукану звучат, если вспомнить, что Дмитрий уже лет 20 проживает в США. К сожалению, перед нами пример русофобии. Это проделки политиков, не имеющих отношения к теннису. Я выступаю за то, чтобы спорт и политику не пытались смешивать», — приводит RT слова Янчука.

О сотрудничестве Турсунова и Радукану ранее сообщили британские СМИ. По информации Daily Mail, российский специалист будет помогать британке в турнире WTA-250 в Вашингтоне (30 июля — 7 августа), в случае успешного выступления сотрудничество может быть продолжено.

19-летняя Радукану — победительница US Open 2021 года. Лучшим результатом теннисистки в нынешнем сезоне является выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1031370-radukanu-tennis-wta
Теннис
Виктор Янчук
Дмитрий Турсунов
Эмма Радукану
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