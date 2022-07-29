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Сегодня, 20:37

Морозова рассказала, как Турсунов может помочь Радукану

Виктория Кравченко
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Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова сообщила, как Дмитрий Турсунов может улучшить игру Эмме Радукану.

«Когда нужно было спортсмена встряхнуть и привести в нормальное состояние. Вспомните и Арину Соболенко, и Анетт Контавейт, которую он вывел на очень высокий уровень. Поэтому вопросы о его национальности здесь неуместны. Сейчас важно, что Эмме нужен человек, который ее взбодрит и заставит играть на уровне, соответствующем победительнице US Open. Турсунова я знаю очень давно, мне нравится его тренерский подход. Он очень приятный человек с отличным чувством юмора и в то же время строгий. Надеюсь, он ей поможет», — цитирует Морозову RT.

Ранее теннисистка Елена Веснина прокомментировала требования о запрете Эмме Радукану работать с Турсуновым.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1031368-radukanu-tennis-wta
Дмитрий Турсунов
Эмма Радукану
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