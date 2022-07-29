Британский политик осудил работу теннисистки Радукану с российским тренером Турсуновым

Председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании Джулиан Найт заявил, что ему неприятно видеть сотрудничество десятой ракетки мира Эммы Радукану с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«Неприятно видеть, как россиянин тренирует восходящую звезду Великобритании номер один. Есть надежда, что LTA (Ассоциация лаун-тенниса) проконтролирует этот вопрос и сможет посоветовать Эмме, как лучше действовать», — приводит РИА «Новости» слова члена правительства со ссылкой на The Telegraph.

О сотрудничестве Турсунова и Радукану ранее сообщили британские СМИ. По информации Daily Mail, российский специалист будет помогать британке на турнире WTA-250 в Вашингтоне (30 июля — 7 августа), в случае успешного выступления сотрудничество может быть продолжено.

19-летняя Радукану — победительница US Open 2021 года. Лучшим результатом теннисистки в нынешнем сезоне является выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте.