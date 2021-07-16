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Вихлянцева проиграла Заневской в 1/4 финала турнира в Лозане

16 июля 2021, 22:28
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Бельгийская теннисистка Марина Заневская победила россиянку Наталью Вихлянцеву (7:5, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

В полуфинале соперницей Заневской станет словенка Тамара Зиданшек.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марина Заневская (Бельгия) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 7:5, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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