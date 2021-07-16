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Коллинз обыграла Ормаэчеа и вышла в полуфинал турнира в Будапеште

21:21

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз победила аргентинку Паулу Ормаэчеа (6:1, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Будапеште (Венгрия).

В полуфинале американка сыграет с представительницей Украины Ангелиной Калининой.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 2) — Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — 6:1, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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