Коллинз обыграла Ормаэчеа и вышла в полуфинал турнира в Будапеште
21:21
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз победила аргентинку Паулу Ормаэчеа (6:1, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Будапеште (Венгрия).
В полуфинале американка сыграет с представительницей Украины Ангелиной Калининой.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США, 2) — Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — 6:1, 6:4
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