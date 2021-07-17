Элина Свитолина о свадьбе с Монфисом: «Лучший день в моей жизни»
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Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в Instagram фотографии со свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Лучший день в моей жизни», — подписала фото украинка.
Спортсмены сыграли свадьбу в Швейцарии 16 июля. Монфис и Свитолина начали встречаться с 2019 года.
В феврале 2021 года пара сообщила о том, что они берут перерыв в отношениях. Но уже в апреле Свитолина объявила, что ответила согласием на предложение Монфиса стать его женой.
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