Селиваненко прокомментировал выход Касаткиной и Кудерметовой в полуфинал турнира в Аделаиде

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход россиянок Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой в полуфинал турнира в Аделаиде.

«И Даша, и Вероника отлично начали сезон, одержав хорошие волевые победы над сильными соперницами. Что касается полуфиналов с их участием, то оба матча представляют прекрасную афишу, все девушки входят в элиту WTA. Ну а вероятность русского финала, как всегда в таких случаях, — либо увидим, либо не увидим.

Хватит ли теннисисткам сил уже на следующей неделе играть на Австралийском Шлеме? Успешное выступление всегда придает дополнительный заряд позитивной энергии», — отметил Селиваненко «РБ Спорт».

В пятницу, 13 января, в полуфинале турнира в Аделаиде Кудерметова сыграет с восьмой ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой, а Касаткина сразиться со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая занимает девятое место в рейтинге WTA.