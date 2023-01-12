Кудерметова сыграет с Бенчич в полуфинале турнира в Аделаиде
Швейцарка Белинда Бенчич обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:4. Матч длился 1 час 55 минут.
В полуфинале Бенчич сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая была сильнее американки Дэниэлл Коллинз.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 6:2, 3:6, 6:4
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