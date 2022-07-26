Тартакова — о заработках спортсменов в России: «В российском теннисе нет спонсоров. Есть дяденьки-инвесторы»

Журналистка Софья Тартакова в интервью «СЭ» рассказала о возможностях для заработка в российском теннисе.

«В российском теннисе нет спонсоров как таковых. Есть дяденьки-инвесторы, которые предлагают ужасные контракты из серии «мы платим тебе 100 тысяч евро в год на все про все, а ты нам это потом в рассрочку возвращаешь с процентами от призовых», в итоге у игроков ничего не остается. Ведь и команду нужно обуть-одеть, и за отели заплатить. Это кабала», — сказала Тартакова в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Отметим, что чемпионкой последнего Уимблдона-2022 стала уроженка Москвы Елена Рыбакина, сменившая четыре года назад гражданство и представляющая Казахстан. Теннисисты из России и Белоруссии в турнире не участвовали.