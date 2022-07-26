Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:15

Тартакова — о заработках спортсменов в России: «В российском теннисе нет спонсоров. Есть дяденьки-инвесторы»

Рустам Имамов
,  
Игорь Рабинер
Читать «СЭ» в

Журналистка Софья Тартакова в интервью «СЭ» рассказала о возможностях для заработка в российском теннисе.

«В российском теннисе нет спонсоров как таковых. Есть дяденьки-инвесторы, которые предлагают ужасные контракты из серии «мы платим тебе 100 тысяч евро в год на все про все, а ты нам это потом в рассрочку возвращаешь с процентами от призовых», в итоге у игроков ничего не остается. Ведь и команду нужно обуть-одеть, и за отели заплатить. Это кабала», — сказала Тартакова в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Отметим, что чемпионкой последнего Уимблдона-2022 стала уроженка Москвы Елена Рыбакина, сменившая четыре года назад гражданство и представляющая Казахстан. Теннисисты из России и Белоруссии в турнире не участвовали.

Елена Рыбакина, а&nbsp;также (справа налево) Булат Утемуратов, Софья Тартакова, Шамиль Тарпищев и&nbsp;Евгений Кафельников. История чемпионки Уимблдона Рыбакиной — зеркало российского тенниса
Теннис
Софья Тартакова
2
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Деньги правят миром». Кафельников — о смене гражданства чемпионки Уимблдона Рыбакиной
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости