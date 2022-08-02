Рыбакина назвала причину поражения от Касаткиной в первом круге турнира в Сан-Хосе

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина объяснила, почему, проиграла россиянке Дарье Касаткиной в матче первого круга хардового турнира в Сан-Хосе.

«Я хорошо играла в первом сете, а затем условия немного изменились, и, думаю, физически я полностью потеряла концентрацию в конце. Сегодня для меня был очень тяжелый матч. Конечно, у меня была непростая неделя после Уимблдона. Было много дел, я много путешествовала. У меня не было достаточно времени, чтобы подготовиться к хардовому сезону», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Представительница Казахстана уступила Касаткиной со счетом 6:1, 2:6, 0:6. В следующем круге россиянка сыграет против американки Тэйлор Таунсенд.