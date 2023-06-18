Веснина высказалась о российском финале турнира в Хертогенбосе

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от игры россиянок Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой в финале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Оказаться в финале — очень хороший результат. Тем более что это первый турнир на траве для обеих девушек [в нынешнем сезоне]. Александрова уже побеждала в Хертогенбосхе. Будет непростой матч для обеих. Всегда сложно играть против соотечественников. Но это уже классная неделя для девочек», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Финал турнира в Хертогенбосе пройдет 18 июня. Начало — в 13.00 по московскому времени.