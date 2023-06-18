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Сегодня, 11:40

Веснина высказалась о российском финале турнира в Хертогенбосе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от игры россиянок Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой в финале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Оказаться в финале — очень хороший результат. Тем более что это первый турнир на траве для обеих девушек [в нынешнем сезоне]. Александрова уже побеждала в Хертогенбосхе. Будет непростой матч для обеих. Всегда сложно играть против соотечественников. Но это уже классная неделя для девочек», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Финал турнира в Хертогенбосе пройдет 18 июня. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5141929-vesnina-vyskazalas-o-finale-turnira-v-hertogenboshe-mezhdu-aleksandrovoj-i-kudermetovoj.html
Теннис
Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
Елена Веснина
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