Кудерметова — об Александровой: «Она играет очень агрессивно, особенно на траве»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась ожиданиями от матча с соотечественницей Екатериной Александровой в финале турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Александрова играет очень агрессивно, особенно на траве, будет непросто, — цитирует пресс-служба WTA. — Кудерметову. — Но финал — это еще один дополнительный турнир, и я постараюсь сосредоточиться и показать свой лучший теннис».

Матч пройдет сегодня 18 июня. Начало встречи — 13.00 по московскому времени.