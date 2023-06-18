Радукану: «Иногда я думаю, что лучше бы не выигрывала Открытый чемпионат США»

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что столкнулась с психологическими трудностями после своей первой победы на турнире «Большого шлема».

«Во время празднования победы на корте я подумала, что променяла бы любую борьбу в мире на этот момент. Тогда я пообещала себе, что приму любой исход событий, потому что все может случиться на твоем пути. С тех пор у меня было много неудач, одна за другой. Я стойкая и очень терпимая, но это нелегко. Иногда я думаю, что лучше бы не выигрывала Открытый чемпионат США. Я боролась с физической болью, но психологически этого тоже было для меня очень сложно. Я всегда хочу показывать лучшую версию себя или стремиться к этому, но иногда мне кажется, что не могу это сделать», — приводит ESPN слова спортсменки.

Радукану в 18 лет выиграла Открытый чемпионат США-2021, начав его с квалификации. В финале турнира она обыграла представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес.