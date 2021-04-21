Веснина и Звонарева прошли во второй круг турнира в Стамбуле

Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева вышли во второй круг парного турнира WTA в Стамбуле.

В первом круге россиянки обыграли Лян Энь Шо из Тайваня и Чжэн Сайсай из Китая — 6:2, 5:7, 10:8.

Во втором круге Веснина и Звонарева сыграют с победителем встречи Беатрис Гумуля/Джесси Ромпис — Нао Хибино/Макото Ниномия

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия, WC) — Лян Энь Шо/Чжэн Сайсай (Тайвань/Китай) — 6:2, 5:7, 10:8