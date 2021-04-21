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Касаткина вылетела во втором круге турнира в Турции

14:41
Дарья Касаткина. Фото Reuters
Дарья Касаткина. Фото Reuters
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Марте Костюк во втором круге турнира WTA в Стамбуле (Турция) — 3:6, 5:7.

В четвертьфинале турнира Костюк сыграет с победителем пары Ван Цян — Ана Конюх.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Россия, 4) — 6:3, 7:5

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