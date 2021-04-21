Касаткина вылетела во втором круге турнира в Турции
14:41
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Марте Костюк во втором круге турнира WTA в Стамбуле (Турция) — 3:6, 5:7.
В четвертьфинале турнира Костюк сыграет с победителем пары Ван Цян — Ана Конюх.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Россия, 4) — 6:3, 7:5
2
Зачет
vs
1
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