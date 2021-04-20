Ферро вышла во второй круг турнира в Стамбуле, где сыграет со Звонаревой
22:08
Французская теннисистка Фиона Ферро выиграла у хорватки Петры Мартич (7:5, 6:2) в матче первого круга турнира WTA в турецком Стамбуле. Продолжительность встречи составила 1 час и 47 минут.
21 апреля 24-летняя Ферро сыграет в 1/8 финала с россиянкой Верой Звонаревой.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фиона Ферро (Франция) — Петра Мартич (Хорватия, 2) — 7:5, 6:2
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