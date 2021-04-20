Ферро вышла во второй круг турнира в Стамбуле, где сыграет со Звонаревой

Французская теннисистка Фиона Ферро выиграла у хорватки Петры Мартич (7:5, 6:2) в матче первого круга турнира WTA в турецком Стамбуле. Продолжительность встречи составила 1 час и 47 минут.

21 апреля 24-летняя Ферро сыграет в 1/8 финала с россиянкой Верой Звонаревой.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фиона Ферро (Франция) — Петра Мартич (Хорватия, 2) — 7:5, 6:2