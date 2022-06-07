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Сегодня, 20:01

Россиянка Дьяченко уступила в первом круге турнира в Хертогенбосе

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Виталия Дьяченко завершила свое выступление на турнире в голландском Хертогенбосе. Уже на стадии первого круга она уступила Шелби Роджерс из США в двух сетах — 2:6, 4:6.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Шелби Роджерс (США) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:2, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 8) — Сторм Сандерс (Австралия, Q) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:2

Ангелина Калинина (Украина) — Оливия Гадеки (Австралия, Q) — 6:3, 4:6, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Джейми Леб (США, Q) — 6:4, 7:5

Виталия Дьяченко
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