Кудерметова проиграла Кирсте во втором круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Румынии Соране Кирсте во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу румынки. Девушки провели на корте 1 час 30 минут.

19-я ракетка мира Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету 22-й ракетки мира Кирсти 8 эйсов, 1 двойная и 5 релизованных брейк-пойнтов из 8.

В третьем круге турнира Кирстя сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Вероника Кудерметова (Россия, 13) — 6:1, 6:4