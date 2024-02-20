Кудерметова проиграла Кирсте во втором круге турнира в Дубае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Румынии Соране Кирсте во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу румынки. Девушки провели на корте 1 час 30 минут.
19-я ракетка мира Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету 22-й ракетки мира Кирсти 8 эйсов, 1 двойная и 5 релизованных брейк-пойнтов из 8.
В третьем круге турнира Кирстя сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Вероника Кудерметова (Россия, 13) — 6:1, 6:4