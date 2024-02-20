Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

20 февраля, 14:05

Кудерметова проиграла Кирсте во втором круге турнира в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Румынии Соране Кирсте во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу румынки. Девушки провели на корте 1 час 30 минут.

19-я ракетка мира Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету 22-й ракетки мира Кирсти 8 эйсов, 1 двойная и 5 релизованных брейк-пойнтов из 8.

В третьем круге турнира Кирстя сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Вероника Кудерметова (Россия, 13) — 6:1, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
Сорана Кирстя
10
4
Читайте также
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 29 февраля
Главная пара в керлинге: история любви Брызгаловой и Крушельницкого
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинская вышла в третий круг турнира в Дубае

Соболенко не смогла выйти в третий круг турнира в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости