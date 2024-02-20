Калинская вышла в третий круг турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла испанку Кристину Букшу во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 16 минут.

40-я ракетка мира Калинская 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 67-й ракетки мира Букши 2 эйса, 3 двойные и 2 реадизованных брейк-пойнта из 2.

В третьем круге турнира россиянка сыграет с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лулу Сун (Швейцария, WC).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Кристина Букша (Испания, LL) — 6:3, 6:4