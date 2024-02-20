Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

20 февраля, 13:48

Калинская вышла в третий круг турнира в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Калинская.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла испанку Кристину Букшу во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 16 минут.

40-я ракетка мира Калинская 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 67-й ракетки мира Букши 2 эйса, 3 двойные и 2 реадизованных брейк-пойнта из 2.

В третьем круге турнира россиянка сыграет с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лулу Сун (Швейцария, WC).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Кристина Букша (Испания, LL) — 6:3, 6:4

Теннис
Анна Калинская
5
Читайте также
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова вышла в третий круг турнира в Дубае после неявки Павлюченковой

Кудерметова проиграла Кирсте во втором круге турнира в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости