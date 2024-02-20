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20 февраля, 14:10

Соболенко не смогла выйти в третий круг турнира в Дубае

Виктория Кравченко
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла хорватке Донне Векич во втором круге турнира в Дубае — 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. Матч длился 2 часа 23 минуты.

Векич в этой встрече 14 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Соболенко 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В третьем круге Векич сыграет с румынкой Сораной Кирстя.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Донна Векич (Хорватия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0

Арина Соболенко
Донна Векич
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