Соболенко не смогла выйти в третий круг турнира в Дубае
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла хорватке Донне Векич во втором круге турнира в Дубае — 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. Матч длился 2 часа 23 минуты.
Векич в этой встрече 14 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Соболенко 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
В третьем круге Векич сыграет с румынкой Сораной Кирстя.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Донна Векич (Хорватия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0
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