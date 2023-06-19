Грачева проиграла Векич в первом круге турнира в Берлине

Россиянка Варвара Грачева в матче первого круга турнира в Берлине в двух сетах уступила Донне Векич из Хорватии — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 89 минут.

Во втором круге Векич сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:2