Грачева проиграла Векич в первом круге турнира в Берлине
Россиянка Варвара Грачева в матче первого круга турнира в Берлине в двух сетах уступила Донне Векич из Хорватии — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 89 минут.
Во втором круге Векич сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Донна Векич (Хорватия) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:2
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