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Сегодня, 15:54

Грачева проиграла Векич в первом круге турнира в Берлине

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Россиянка Варвара Грачева в матче первого круга турнира в Берлине в двух сетах уступила Донне Векич из Хорватии — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 89 минут.

Во втором круге Векич сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/berlin/2023/
Варвара Грачева
Донна Векич
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