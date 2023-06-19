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Сегодня, 21:28

Макнелли во втором круге турнира в Бирмингеме может сыграть с Потаповой

Виктория Кравченко
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Американка Кэтрин Макнелли в первом круге турнира WTA в Бирмингеме обыграла соотечественницу Лорен Дэвис (6:1, 7:5).

Во втором круге Макнелли сыграет с победителем матча Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Россия, 4).

Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Кэтрин Макнелли (США) — Лорен Дэвис (США) — 6:1, 7:5

Винус Уильямс (США, WC) — Камила Джорджи (Италия) — 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6)

Анастасия Потапова
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