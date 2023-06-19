Александрова поднялась на четыре строчки в рейтинге WTA
Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовал обновленный рейтинг игроков.
Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 26-го на 22-е место. На прошедшей неделе она стала победителем турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
Среди россиянок выше остальных находится Дарья Касаткина — 11-е место.
Лидером рейтинга является полька Ига Свентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, на третьей строчке располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Рейтинг WTA от 19 июня:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8940 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8011
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4905
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3491
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3251
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3117
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101
10 (10). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 2690
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2690...
13 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2600
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2301...
21 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 1765...
22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1760...
43 (44). Варвара Грачева (Россия) — 1087...
44 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1083...
59 (55). Анна Калинская (Россия) — 933...
65 (65). Камилла Рахимова (Россия) — 870...
81 (80). Элина Аванесян (Россия) — 777...
99 (97). Диана Шнайдер (Россия) — 684