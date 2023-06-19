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Сегодня, 08:18

Александрова поднялась на четыре строчки в рейтинге WTA

Мария Гусева
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Екатерина Александрова.
Фото AFP

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовал обновленный рейтинг игроков.

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 26-го на 22-е место. На прошедшей неделе она стала победителем турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

Среди россиянок выше остальных находится Дарья Касаткина — 11-е место.

Лидером рейтинга является полька Ига Свентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, на третьей строчке располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Рейтинг WTA от 19 июня:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8940 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8011

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4905

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3491

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3251

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3117

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101

10 (10). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 2690

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2690...

13 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2600

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2301...

21 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 1765...

22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1760...

43 (44). Варвара Грачева (Россия) — 1087...

44 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1083...

59 (55). Анна Калинская (Россия) — 933...

65 (65). Камилла Рахимова (Россия) — 870...

81 (80). Элина Аванесян (Россия) — 777...

99 (97). Диана Шнайдер (Россия) — 684

Теннис
Анастасия Потапова
Анна Блинкова
Анна Калинская
Арина Соболенко
Варвара Грачева
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Камилла Рахимова
Людмила Самсонова
Элина Аванесян
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