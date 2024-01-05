Тренер Кудерметовой — об отношениях с иностранцами: «И с украинской стороны есть понимающие спортсмены»

Тренер Сергей Демехин, который работает с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с другими игроками вне корта и обычными людьми за границей в условиях внешнеполитической напряженности.

«На удивление, мы редко сталкиваемся с проблемами в общении с обычными людьми. Я слышал про истории в конкретных странах, но мы знаем их политическое направление, курс этих стран. Так что было ожидаемо встретить там сложности. Мы, к счастью, можем позволить себе избегать поездки в эти страны, и в других случаях отношение очень хорошее в большинстве своем, проблем нет. Бывают иногда провокации, но связаны они обычно не с местными жителями, а с приезжими фанатиками.

С теми игроками, которые отказываются пожимать руки на корте, общения вне корта также практически нет, это логично... Но лично мы не разделяем игроков по национальности или принадлежности к какой-то стране. Если люди умеют разделять отношения человеческие и политику, не важно, из дружественной он страны или нет, мы общаемся без проблем. И тут как с украинской стороны есть понимающие спортсмены, не переходящие за рамки разумного, так и в других странах попадаются не совсем адекваты, мягко скажем. И мы руководствуемся этим принципом, личных взаимоотношений", — сказал Демехин «СЭ».