Соболенко победила Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Брисбене (Австралия).
В четвертьфинале россиянка уступила Арине Соболенко из Белоруссии в двух сетах — 1:6, 4:6.
В полуфинале Соболенко встретится со своей соотечественницей Викторией Азаренко.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:1, 6:4
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