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Сегодня, 13:06

Соболенко победила Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинале россиянка уступила Арине Соболенко из Белоруссии в двух сетах — 1:6, 4:6.

В полуфинале Соболенко встретится со своей соотечественницей Викторией Азаренко.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:1, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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