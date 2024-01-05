Тренер Кудерметовой: «Давление на Веронику возрастало особенно после удачных выступлений»

Тренер Вероники Кудерметовой Сергей Демехин в интервью «СЭ» рассказал о проблемах, с которыми сталкивается его подопечная и по совместительству супруга из-за внешнеполитической напряженности.

— Давление было в том числе из-за нашивки «Татнефти», и оно возрастало с течением времени. Особенно после удачных выступлений и прохождений дальше по турнирной сетке на пресс-конференциях журналистами задавались вопросы с политическим уклоном. Это давит на Веронику, вдобавок к общему неутихающему давлению. Кульминацией всего стало правило от WTA, что мы не имеем права использовать логотипы российских компаний. Из-за этого у нас не было выбора, и пришлось отказаться от символики спонсора. В свою очередь очень благодарны «Татнефти» за понимание, они отнеслись к этой ситуации спокойно, не было никаких претензий или лишних вопросов.

Мы готовы к политическим вопросам, они продолжаются, давление идет. Но мы к нему готовы, у нас есть своя точка зрения и понимание своей роли в международном спорте. Думаю, что для особо назойливых корреспондентов на трудные вопросы найдутся достойные ответы. К сожалению, иногда эти вопросы задаются игроку сразу после матча, когда эмоциональное состояние еще не готово к этому. Большая возбудимость, и сформулировать свои мысли сложно, хотя в голове у тебя есть четкое понимание своей позиции. И пресса порой этим пользуется, плюс еще сложности перевода... Но в целом мы стараемся дать достойный ответ. Думаю, что лет через десять все эти акции и вопросы будут смотреться глупо и неуместно, как уже не раз в истории и случалось, — сказал Демехин «СЭ».