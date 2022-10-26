Тренер Халеп заверил, что обвиненная в допинге спортсменка является образцом честности

Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп, высказался об обвинениях спортсменки в употреблении допинга.

«Во-первых, я хочу рассказать, какой шок испытала наша команда, когда Симона сообщила мне о положительном допинг-тесте на Открытом чемпионате США. За почти 30 лет работы с сотнями профессиональных спортсменов я ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Я хорошо знаю Симону и могу заверить, что она является образцом честности. Она категорически против любой формы допинга, и я знаю, что ей никогда не приходило в голову принимать какие-либо запрещенные вещества. Я доверяю ей на сто процентов. Вместе мы будем бороться, чтобы доказать правду», — написал Муратоглу в соцсетях.

Бывший тренер Халеп Адриан Марку предположил, что результат положительного допинг тестирования мог произойти из-за врачебной ошибки. По его словам, у теннисистки есть проблемы со щитовидной железой.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадастат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).