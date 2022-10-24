Касаткина и Кудерметова вошли в топ-10 рейтинга WTA

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова вошли в топ-10 обновленного рейтинга WTA. Спортсменки заняли 8-ю и 9-ю строчки, соответственно.

Лидирует по-прежнему польская теннисистка Ига Свентек.

Американки Джессика Пегула и Кори Гауфф расположились на 3-й и 4-й строчке. С 10-го места на 6-е переместилась француженка Каролин Гарсия.

Рейтинг WTA от 24 октября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 335 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.

3 (5). Джессика Пегула (США) — 4316.

4 (7). Кори Гауфф (США) — 3271.

5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3121.

6 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3000.

7 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 2970.

8 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2935.

9 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795.

10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2661...

19 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1961.

20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1910...

44 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1119...