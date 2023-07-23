Тимофеева обыграла украинку Байндл в финале турнира в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла украинку Катерину Байндл в финале турнира в Будапеште — 6:3, 3:6, 6:0.

Спортсменки провели на корте 2 часа и 2 минуты.

На счету россиянки одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Украинская теннисистка также допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Мария Тимофеева (Россия, LL) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 3:6, 6:0