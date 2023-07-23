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Сегодня, 20:14

Тимофеева обыграла украинку Байндл в финале турнира в Будапеште

Виталий Косик
Корреспондент
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Теннисистка Мария Тимофеева.
Мария Тимофеева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла украинку Катерину Байндл в финале турнира в Будапеште — 6:3, 3:6, 6:0.

Спортсменки провели на корте 2 часа и 2 минуты.

На счету россиянки одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Украинская теннисистка также допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Мария Тимофеева (Россия, LL) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 3:6, 6:0

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Тимофеева — Байндль: прямая трансляция финала в Будапеште (видео онлайн)
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