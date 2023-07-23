Тимофеева — о победе в Будапеште: «Это похоже на сон. Не должна была быть здесь, но я здесь»

Российская теннисистка Мария Тимофеева поделилась эмоциями от победы на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште.

В финале она обыграла украинку Катерину Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

«Все это ново для меня, это ощущается как сон, потому что в нормальной ситуации я не должна была быть здесь, но я здесь. Я просто невероятно счастлива и благодарна», — приводит слова Тимофеевой пресс-служба WTA.

После этой победы 19-летняя Тимофеева поднимется на 117 строчек рейтинга WTA и дебютирует в топ-200 в качестве 129-й ракетки мира.