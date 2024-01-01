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Веснина: «Я уже точно решила, этот сезон станет для меня «последним танцем»

Веснина сообщила, что предстоящий сезон станет для нее последним в карьере
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина сообщила, что предстоящий сезон станет для нее последним в профессиональной карьере.

«Я уже точно решила, этот сезон станет для меня завершающим, «последним танцем». В любом случае, завершу сезон и карьеру на положительной ноте, потому что мой путь в теннисе получился достаточно длинным, и мне все еще хочется сказать последнее слово. Есть и желание, и мотивация, и силы», — приводит слова теннисистки Sport24.

В конце 2023 года 37-летняя Веснина объявила о возобновлении карьеры после рождения второго ребенка.

На Олимпиаде в Токио теннисистка завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде спортсменка ни разу не выходила на корт.

Источник: Sport24
Елена Веснина
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